Homelander claramente detesta a Stormfront en el nuevo tráiler para la segunda temporada de The Boys

Parece que los protagonistas de The Boys no estaban bromeando cuando dijeron que la segunda temporada de la serie sería más exagerada que el primer ciclo.

Este martes Amazon Prime dio a conocer un nuevo tráiler para la segunda temporada de The Boys y todo indica que el nuevo ciclo volverá apostar por aquellos elementos que impulsaron la popularidad de la primera entrega además de acentuar algunos elementos como la violencia.

Así, si bien el avance plantea cuál será la premisa de esta nueva temporada, escenas como la muerte de una ballena que fue anticipada en otro avance no tardan en aparecer. Todo mientras la tensión entre Homelander y Stormfront, la nueva integrante de The Seven, se hace evidente; y Billy Butcher aclara que su plan para dejar de ser fugitivos simplemente consiste en matar a todo el mundo.

Pero todo eso es mucho más interesante con las interpretaciones del actores así que, sin más preámbulos, disfruten del tráiler aquí:

En paralelo a la presentación del nuevo tráiler, Amazon Prime también reveló dos nuevos pósters para la segunda temporada de la serie.

The Boys estrenará los tres primeros episodios de su segunda temporada el próximo 4 de septiembre a través de Amazon Prime.