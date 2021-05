House of Ashes, la nueva entrega de la antología de The Dark Pictures presenta un teaser y anuncia tráiler

Desde Bandai Namco y Supermassive Games dieron a conocer un nuevo teaser de The Dark Pictures: House of Ashes, la próxima entrega en la antología de terror que están realizando los creadores de Until Dawn.

Este teaser junto con mostrar nuevas escenas confirma que el próximo 27 de mayo se presentará el primer tráiler de gameplay del juego. Esta nueva entrega trasladará a los jugadores hasta un templo sumerio enterrado, donde se esconden ancestrales criaturas sobrenaturales.

“Irak, 2003. A la sombra de las montañas de Zagros, una unidad militar es atacada por las fuerzas iraquíes. El tiroteo resultante provoca un temblor en la tierra y ambos bandos caen en las ruinas de un templo sumerio enterrado. Con toda comunicación cortada, nuestros protagonistas están atrapados en un terrorífico inframundo el cual deben navegar para escapar, sin saber que algo antiguo y malvado ha despertado en las sombras y ha encontrado una nueva presa para cazar”, apunta.

Cabe recordar que esta antología de terror comenzó en 2019 con The Dark Pictures: Man of Medan, y continuó en 2020 con The Dark Pictures: Little Hope.

El juego se espera que llegue en algún momento de este año.