Imágenes del rodaje confirmarían la aparición de dos personajes del videojuego en la serie de The Last of Us

La serie de The Last of Us continúa desarrollando su rodaje y aunque desde HBO todavía no fijan una fecha concreta para su estreno, nuevas imágenes de las filmaciones podrían confirmar la aparición de dos figuras en esta adaptación del famoso videojuego.

Durante esta semana a través de redes sociales comenzaron a circular registros que muestran a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) junto a dos personajes que serían nada más ni nada menos que Sam y Henry.

Por ahora se desconoce qué actores interpretarán a Sam y Henry, pero la inclusión de esos personajes en la serie perfectamente podría reafirmar la idea de que el primer ciclo de The Last of Us en HBO abarcará prácticamente toda la trama del videojuego original de Naughty Dog.

La serie de The Last of Us todavía no tiene una fecha de estreno, pero aparentemente no llegará durante este 2022.