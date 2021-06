Indiana Jones 5 podría usar una idea que se descartó durante el desarrollo de The Last Crusade

Después de una larga espera llena de dudas, Indiana Jones 5 finalmente comenzará su rodaje durante la próxima semana en el Reino Unido. Pero aunque aún no hay muchos detalles sobre la trama de la película, la simple confirmación de este antecedente dio pie a una intrigante especulación sobre la apuesta que será comandada por James Mangold.

Resulta que con miras al inicio de la producción, comenzaron a surgir reportes respecto a que Indiana Jones 5 filmaría algunas de sus escenas en Castillo de Bamburgh, una construcción medieval ubicada en el condado de Northumberland en Reino Unido.

Y si bien nada de esto ha sido confirmado por los responsables de la película, esas informaciones coinciden con imágenes que se habían difundido previamente y apuntaban a la construcción de sets en el castillo. Todo además de informes que indican que un rodaje de se realizará en ese recinto hasta el 12 de junio.

Pero lo más llamativo de esto no es que Indiana Jones 5 está cada día más cerca de convertirse en una realidad, sino que las filmaciones en un castillo han comenzado a generar especulaciones en torno al posible rescate de un punto que fue desechado durante el desarrollo de la tercera película de Indy.

Como recordarán, antes de que Indiana Jones and the Last Crusade se consolidara tal y como la conocemos, se consideró hacer otra historia que arrancara con nada más ni nada menos que Indy en un castillo de Escocia donde tenía que pelear contra el fantasma asesino del barón Seamus Seagrove III.

El Castillo de Bamburgh no está Escocia, pero desde el portal Den of Geek especulan que dicha locación perfectamente podría servir para revivir aquella idea descartada. Y, aunque nada de eso no está confirmado, tengan en cuenta que ese castillo tiene fama de “embrujado” por lo tanto tampoco parece algo tan descabellado.

Indiana Jones 5 planea estrenarse en 2022 y además de Harrison Ford en el papel titular contará con Phoebe Waller-Bridge y Mads Mikkelsen en roles que aún no son detallados.