Intendente argentino hizo un discurso contra el coronavirus copiando la arenga de “El Día de la Independencia”

El pasado 9 de julio, el intendente de El Carmen, una localidad argentina ubicada en la zona de Jujuy, realizó un emotivo discurso en el marco de la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, las palabras de Rodolfo Torres comenzaron a viralizarse no por la emoción de su convocatoria a derrotar el coronavirus, ya que la autoridad comunal utilizó como base palabras sacadas directamente de la explosiva película El Día de la Independencia.

La base de su discurso fue el clásico discurso que realiza el presidente interpretado por Bill Pullman, quien motiva al puñado de sobrevivientes justo antes de subirse al avión y dar la pelea a los invasores extraterrestres sobre la base del Área 51.

“Tal vez sea el destino que hoy 9 de Julio, una fecha tan especial, sea tiempo de luchar una vez más por la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad, no nos entregaremos a la pandemia y no moriremos sin pelear. Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir, hoy celebramos nuestro día de la Independencia”, remarcó Torres con palabras inspiradas directamente en las frases del éxito de taquilla dirigido por Roland Emmerich.

Vean el video a continuación.