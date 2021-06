Irlanda está utilizando Assassin’s Creed Valhalla en una campaña de turismo

Ha pasado poco más de medio año desde el lanzamiento de Assassin’s Creed Valhalla, y según fue descubierto recientemente, desde Irlanda aprovecharon la oportunidad para realizar una campaña de turismo en el marco del lanzamiento de la expansión Wrath of the Druids.

Un pequeño tráiler mostrando partes del país, y del juego de Ubisoft fue lanzado por Discover Ireland, quienes llana a los fans a “explorar la Irlanda Vikinga en Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids”, a la vez que sugiere visitar Dublin, Benbulben, The Giant’s Causeway, y otros lugares, a la vez que compara su apariencia con las del juego.

Desde la página de turismo de Irlanda, el director de marketing, Mark Henry, mencionó que “Ubisoft ha hecho un trabajo increíble al dar vida a aspectos de la Irlanda céltica con un nivel de detalle asombroso”, agregando que “esta campaña es una forma divertida e innovadora de llamar la atención de una nueva audiencia de jugadores”.

“Queremos despertar la curiosidad de los jugadores sobre los lugares destacados e inspirarlos a venir y explorarlos en el mundo real”, puntualiza.

Cabe mencionar que el turismo es una de las áreas que más se ha visto afectada por la pandemia producida por el coronavirus, por lo que sin duda esta parece una buena forma de volver a atraer a las personas.