It’s Always Sunny in Philadelphia, la serie más graciosa e incorrecta, al fin llegó a un streaming

Al fin llegó el día. It’s Always Sunny in Philadelphia, la sitcom que tiene el récord de contar con el mayor número de temporadas, finalmente está disponible en un streaming.

Su hogar será la plataforma Star+, en donde ya se pueden ver las primeras 14 temporadas de las desventuras y acciones cancelables de este grupo de amigos que son las peores personas imaginables. Los mismos que son los dueños del peor bar de Filadelfia, el glorioso Paddy’s, y son interpretados por Charlie Day, Glenn Howerton, Rob McElhenney, Kaitlin Olson y un Danny DeVito completamente desatado.

Pero tal y como ha sucedido en streamings de Estados Unidos, la serie está censurada y existen varios episodios que no están disponibles. ¿La razón? El uso de blackface y brownface, entre otros.

Tomen como ejemplo al capítulo “Dee Reynolds: Shaping America’s Youth”, en donde “la pandilla” - que es el nombre con el que se identifica este grupo de amigos - lleva a cabo su propia versión de Arma Mortal 5. Y como ninguno es afroamericano, uno de los personajes se pinta completamente para dar vida a Murtaugh de la forma más apropiada. Por la misma razón no está el capítulo “The Gang Makes Lethal Weapon 6″.

Mucha de la censura también tiene relación con el personaje en el título de aquel episodio, ya que Dee Reynolds es una actriz completamente fallida que a lo largo de la serie crea personaje completamente estereotipados. Y por eso tampoco se pueden ver el demencial “America’s Next Top Paddy’s Billboard Model Contest”, “The Gang Recycles Their Trash” y “Dee Day”. Todo lo anterior es una lástima, ya que todos esos capítulos tienen momentos hilarantes que se justifican en base a los propios personajes de Paddy’s.

Pero más allá de esas ausencias, la serie está en toda su plenitud, incluyendo a los mejores episodios de la serie, como “Charlie Gets Crippled” (El debut de DeVito en la serie a partir de la segunda temporada), “Dennis and Dee Go on Welfare” o el completamente cancelable “The D.E.N.N.I.S. System”.

Sumen episodios cuyos títulos describen a la perfección su historia, como es el caso de “Sweet Dee’s Dating a Retarded Person”, capítulos tan tontorronamente graciosos como “Chardee MacDennis: The Game of Games” o los especiales musicales “The Nightman Cometh” y “The Gang Turns Black” (Sí, un episodio en el que la pandilla realmente se vuelve negra). Y claro, en medio de todas las risas y el horror de su comedia negra, también está un capítulo que termina siendo tan emocionante como “Mac Finds His Pride”.

Ahora, ¿Por que vale la pena? Pues simplemente debido a que It’s Always Sunny in Philadelphia es una gran serie, con personajes con los que nadie debiese identificarse, pero que rompe esquemas, es completamente arriesgada, no da concesiones y es muy, muy inteligente.

¿Les gustan episodios con referencias pop? Pues esta es una serie que tiene episodios que hacen referencias a películas como “Atrapado sin Salida”, “Duro de Matar” o “El Resplandor”. ¿Les molesta cuando notan que una serie hace cosas solo para ganarse premios? Pues aquí tienen un capítulo que literalmente habla sobre eso mismo.

Esta es una serie que por un lado es capaz de impactar a la audiencia, ya que tiene momentos para no creer debido a lo transgresor de su propuesta (Por favor, conozcan a la familia McPoyle), pero que está tan bien escrita que inclusive se preocupa de hacer crecer temporada a temporada a su elenco de personajes secundarios indescriptibles (¡Vean el arco de personaje de Crickett!). Y a tanto llega su genio, que el director mexicano Guillermo del Toro decidió participar interpretando a un personaje en uno de sus capítulos.

Para finalizar, solo remarcaré que la primera temporada, de solo siete episodios, representa un mero tentempié, ya que la serie se transforma y alcanza otro nivel a partir de su octavo capítulo. Realmente, todo se dispara con la inclusión de Danny DeVito en la segunda temporada.

A partir de ahí, prepárense. Hay mucha gente que no está preparada para entrar a Paddy’s, pero aquellos que se mantengan dentro, tendrán el mejor momento de sus vidas. Junto a personas tan de mierda que solo pueden soportarse entre ellas.