Jack Dorsey renunció al cargo de CEO de Twitter

Jack Dorsey dejará el liderazgo de Twitter. Después de permanecer por varios años a la cabeza de la compañía, el co-fundador de la red social anunció su renuncia.

Mediante una publicación en su cuenta personal de la plataforma, Dorsey indicó que cree que llegó la hora de que Twitter se separe de sus fundadores y anunció que Parag Agrawal, quien hasta ahora era el Director de Tecnología de la plataforma, asumirá el cargo de CEO.

“Quiero que todos sepan que esta fue mi decisión y que la reconozco”, señaló Dorsey en el email adjunto a su tweet. “Fue difícil para mí, por supuesto. Amo este servicio y compañía, y a todos ustedes los amo mucho. Estoy muy triste, pero muy feliz. No hay muchas empresas que lleguen a este nivel. Y hay no son muchos los fundadores que eligen su empresa por encima de su propio ego. Sé que demostraremos que esta fue la decisión correcta“.

En otra declaración, Dorsey explicó que decidió dejar Twitter “porque (cree)que la compañía está lista para dejar atrás a sus fundadores”.

“Mi confianza en Parag como CEO de Twitter es profunda. Su trabajo durante los últimos 10 años ha sido transformador. Estoy profundamente agradecido por su habilidad, corazón y alma. Es su momento de liderar”, sentenció.

Si bien Dorsey sostiene que su renuncia es definitiva y no planea asumir otro cargo dentro de la empresa, el ejecutivo seguirá durante algunos meses en Twitter para ayudar a este cambio de mando y concretamente permanecerá como un miembro de la Junta Directiva de la plataforma hasta que expire su mandato en la reunión de accionistas de 2022.

Dorsey co-fundó Twitter con Biz Stone, Evan Williams y Noah Glass en 2006. Y tras operar como CEO hasta 2008 logró retomar ese cargo en 2015 y mantenerse en el hasta la fecha pese a que tiempo atrás casi fue removido del puesto por presiones del accionista Elliott Management. Y, aunque ahora dejará Twitter, el ejecutivo permanecerá como CEO de su otra empresa, Square.

Por su parte, Agrawal se ha desempeñado como Director de Tecnología (CTO) de Twitter desde 2017 y ha estado más de una década en la compañía.

“Me incorporé a esta empresa hace 10 años cuando tenía menos de 1.000 empleados. Si bien fue hace una década, esos días me parecen ayer. He caminado en tus zapatos, he visto los altibajos, los desafíos y obstáculos, las victorias y los errores. Pero entonces y ahora, sobre todo, veo el impacto increíble de Twitter, nuestro progreso continuo y las emocionantes oportunidades que tenemos por delante”, señaló Agrawal en el correo que envío a los trabajadores de Twitter.