Jame Gunn volvió a filmar escenas para cinco episodios de Peacemaker debido al cambio en el actor que interpreta a Vigilante

Cuando se anunció que Vigilante sería parte de la serie de Peacemaker también se estableció que aquel personaje sería interpretado por Chris Conrad (Perpetual Grace). Sin embargo, antes de que el spin-off de The Suicide Squad pudiese llegar a HBO Max, Conrad dejó el proyecto.

¿La razón? En ese minuto se reportó que el actor abandonó la producción de Peacemaker por diferencias creativas.

Eventualmente Freddie Stroma (Bridgerton) se sumó a Peacemaker en reemplazo de Conrad, pero aunque todo esto ocurrió durante la producción de la serie, ahora el propio y guionista y director del programa, James Gunn, aseguró que el cambio del intérprete de Adrian Chase implicó un considerable volumen de trabajo.

Durante una conversación con ScreenRant Gunn fue consultado sobre la incorporación de Stroma a la serie y, además de confirmar que Conrad se alejó del proyecto por diferencias creativas, indicó que tuvo que realizar ajustes en varios episodios.

“Sí. Él (Sroma) llegó tarde. Ya habíamos filmado cinco episodios y medio con otro actor, que es un tipo increíblemente talentoso, pero estábamos en diferentes páginas sobre ciertas cosas, y no creo que quisiera continuar en la serie a largo plazo”, dijo Gunn. “Entonces trajimos a Freddie cuando habíamos avanzado cinco episodios y medio y volví a filmar todas sus escenas. Tú eres la primera persona que me hace esa pregunta, lo cual me sorprende. Pero sí, volvimos a filmar. Dirigí todas las escenas con Vigilante en cinco episodios y medio”.

Peacemaker contará con ocho episodios y presentará su cuarto capítulo durante esta semana mediante HBO Max.