James Gunn aclaró que el nuevo canon de DC no tendrá en cuenta a The Suicide Squad ni Peacemaker

Desde que se anunció el nuevo plan de películas para los personajes de DC Comics bajo el amparo de Warner Bros. surgió una interrogante: ¿Qué tanto sería reiniciado en el nuevo régimen de DC Studios?

Como esa división tendrá al productor Peter Safran y al director James Gunn como co-presidentes, se instaló la idea de que el nuevo canon mantendría en carpeta a los trabajos previos del cineasta: la película The Suicide Squad y la serie Peacemaker. Más aún, el regreso de Viola Davis como Amanda Waller en una nueva serie solo potenció esa idea.

No obstante, ahora el propio Gunn utilizó la plataforma Threads para zanjar el tema: No, sus amigos no seguirán con trabajo asegurado. A partir de su película de Superman habrá un reinicio completo. Será un nuevo universo. O mejor dicho en el estilo DC, una nueva Tierra.

“Las películas de DC Studios (y su canon) comienzan on Superman: Legacy”, explicó el director. Adicionalmente, el director en otro mensaje recalcó que los superhéroes ya estarán operando de forma general una vez que comiencen los sucesos de Legacy.

Por ahora no han confirmado cómo operara la segunda temporada de Peacemaker, por lo que podría terminar siendo un remanente de la vieja DC operando de forma individual.

Lo anterior también explica por qué el actor Nathan Fillion podrá interpretar a una versión de Green Lantern después de dar vida en The Detachable Kid en The Suicide Squad.