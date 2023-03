James Gunn intentó realizar una película de Plastic Man con Matthew Lillard en la década del 2000

The Suicide Squad fue la primera película de DC que James Gunn dirigió para Warner Bros. Sin embargo, ese no habría sido el primer proyecto inspirado en DC Comics que el director le propuso al estudio.

Días atrás y mediante un intercambio en Twitter, Gunn contó que durante la década del 2000 intentó realizar una película de Plastic Man junto a Matthew Lillard.

Según el director y actual CEO de DC Studios, todo habría ocurrido en el contexto del desarrollo de la película de Scooby-Doo de 2002 que contó con Gunn como guionista y Lillard como Shaggy.

“Matt (Lillard) y yo nos sentamos en un tráiler con el jefe de Warner Bros, Lorenzo di Bonaventura, en el set de Scooby-Doo en 2000 (!!!) y le dijimos que queríamos hacer Plastic Man”, escribió Gunn.

El director no profundizó en su propuesta para el proyecto ni cuál fue la razón de di Bonaventura para no perseguirlo. No obstante, no cuesta imaginar que una cinta de Plastic Man quizás no era lo más llamativo para Warner Bros en una era anterior al boom de las cintas de superhéroes.