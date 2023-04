James Gunn no estaría conforme con la caracterización de Star-Lord en Avengers: Infinity War

Tal y como lo indican sus nombres Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame son películas de los Vengadores, por lo que aunque se presentan como los grandes crossovers de la primera saga de Marvel Studios sus figuras principales son héroes como Capitán América, Black Widow, Iron Man, Hawkeye, Thor y Hulk.

No obstante, aunque el foco en los Vengadores originales es evidente, también es innegable que los Guardianes de la Galaxia fueron una parte importante de ambas películas. Después de todo, los héroes espaciales son quienes tienen una historia con Thanos, encuentran y ayudan a Thor y en última instancia ayudan a poner en marcha las cosas.

Pero mientras personajes como Nebula y Rocket pueden destacar en Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, otros como Star-Lord se convirtieron en blanco de críticas por su papel en el chasquido de Thanos.

Y aunque todo eso obviamente está enmarcado en el fervor por la tercera y cuarta película de los Vengadores, James Gunn aún no estaría confirme con la caracterización de Star-Lord en esas entregas.

Recientemente Gunn habló con The Hollywood Reporter por el estreno de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y, aparte de tantear lo que está tramando con Superman: Legacy, abordó el desarrollo del equipo espacial en Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Según relata The Hollywood Reporter, Gunn estaría “entusiasmado” por el futuro de los Guardianes de la Galaxia sin él, pero igualmente tendría nervios al respecto a raíz de las películas de los Vengadores.

“Cuando los personajes aparecieron en la epopeya de dos partes de los Vengadores dirigida por Joe y Anthony Russo, Gunn vio desconexiones con ciertas historias”, dice The Hollywood Reporter. “‘Hicieron algunas cosas que no hubiera querido’, dijo Gunn sobre las películas. (Sí, dice, que Star-Lord habría matado a Gamora si ella se lo hubiera pedido; no, no habría golpeado a Thanos y condenado al universo)”.

El golpe de Star-Lord a Thanos durante la batalla en Titan en Infinity War ha sido un punto de discusión desde el estreno de la película cinco años atrás e incluso en un minuto fue algo que el propio actor tras Peter Quill, Chris Pratt, justificó.

“Miren el tipo vio a su madre morir, presenció cómo su figura paterna murió en sus brazos, fue obligado a matar a su padre biológico y ahora sufrió la perdida del amor de su vida”, dijo Pratt en 2018. “Así que creo que él reaccionó de una forma que es muy humana y creo que la humanidad de los Guardianes de la Galaxia es lo que los diferencia de otros superhéroes. Creo que si lo hiciéramos cien veces no cambiaría las cosas”.

En ese sentido, el comentario de Gunn, el director y guionista de la trilogía de los Guardianes de la Galaxia, es bastante llamativo de cara a lo que podría ser otro retorno de los héroes para Avengers: Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars, las siguientes cintas de los Vengadores que prepara Marvel Studios.