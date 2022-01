James Gunn no quiere que se salten la intro de Peacemaker porque cobrará relevancia a medida que avanza la serie

Si ya vieron los primeros episodios de Peacemaker es probable que todavía puedan escuchar la pegajosa melodía de “Do Ya Wanna Taste It” de Wig Wam cuando piensan en la introducción de la serie, y es que esa secuencia que precede a cada capítulo del programa protagonizado por John Cena es simplemente notable.

Pero aunque es posible que desde el primer minuto saltarse la intro de Peacemaker no haya sido una opción para ustedes, James Gunn quiere que ni siquiera lo consideren para el resto del programa.

En el contexto de “Podly: The Peacemaker Podcast”, el director y guionista de esta nueva serie de DC argumentó que la intro de Peacemaker no solo tiene como objetivo presentar al programa y destacar los nombres del elenco y el equipo, sino que también cobraría un sentido particular a medida que avanza la trama.

“Una de las cosas divertidas que verás mientras miras los episodios de la serie es que (la intro) juega un papel diferente en cada episodio”, señaló Gunn. “Sé que la gente podrá pasarla por alto, espero que no lo hagan, porque juega un papel diferente en cada (episodio). Siempre cuenta una historia diferente. Verás a medida que nuestra historia se vuelve más oscura, más profunda y más triste, el baile en sí mismo se vuelve más triste, más serio y menos divertido. Así que es interesante verlo de esa manera”.

En esa misma aparición en “Podly: The Peacemaker Podcast”, Gunn contó que esa secuencia de apertura estaba en el guión de la serie desde el inicio y que su coreografía fue realizada por Charissa Barton.

“Tenía muchas ganas de hacer un número de baile en el que todos hicieran algo increíblemente ridículo y lucieran increíblemente serios mientras lo hacían”, complementó Gunn en una entrevista paralela con el portal Polygon donde también indicó que era una forma de “vencer el botón de saltar intro” e instar al público a ver los créditos de quienes trabajaron en la serie.

“Pensé que era algo que, ya sabes, sería una señal para la gente de que este no es solo un programa normal de DC o Marvel TV”, concluyó.

Peacemaker tendrá ocho episodios y su cuarto capítulo estará disponible a partir de la próxima semana en HBO Max.