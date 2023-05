James Gunn recordó que su plan original era matar a Gamora en Guardianes de la Galaxia Vol. 2

Uno de los momentos más memorables de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (y probablemente del MCU en general) es el funeral de Yondu, una escena que no solo cerró la historia del personaje de Michael Rooker sino que marcó un punto de inflexión en las aventuras de Star-Lord y compañía. Pero aunque esa secuencia es notable, recientemente James Gunn recordó que su plan original para la segunda película de los Guardianes de la Galaxia no incluía la muerte de Yondu.

Durante una entrevista con el portal Comicbook, Gunn explicó que inicialmente quería que Gamora muriera en Guardianes de la Galaxia Vol. 2.

“Las cosas siempre cambian y nunca se sabe. Pero Gamora casi muere en el Vol. 2″, dijo el director. “Sabía desde el principio que Zoe solo quería interpretar al personaje durante algunos años, y ella ha sido muy honesta al decir que terminó (después de Guardianes de la Galaxia Vol. 3). Así que iba a hacer que muriera. Pensé que ella era la que iba a sacrificarse y Quill iba a aprender sobre sí mismo a diferencia de en la segunda película”.

Pero obviamente Gunn cambió de opinión impulsado por el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y el ejecutivo Louis D’Esposito.

“Me convencieron de que no lo hiciera, y entonces simplemente no funcionaba tan bien. No se sentía bien, se sentía mejor ir a donde fuimos en esa película. Eso parecía lo correcto para la historia. Creo que en ese momento tenía miedo de matar Michael Rooker porque es mi amigo”, explicó Gunn. “Así que me sentí mal por matar a Rooker y no quería hacer eso. Pero ahí fue donde la historia progresó naturalmente”.

Sin embargo, como cualquier seguidor del MCU tiene claro, Gamora no sobrevivió mucho más allá de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 y murió en Avengers: Infinity War, una cinta dirigida por Joe y Anthony Russo al igual que Avengers: Endgame, la secuela que presentó a la versión de Gamora que será parte de Guardianes de la Galaxia Vol.3.

En ese sentido, Gunn reconoció que lo sucedido con Gamora en las películas de los Vengadores lo ayudó a concretar su propuesta para la saga de los Guardianes de la Galaxia.

“Entonces, muchas de las cosas con las que estaba planeando lidiar, las resolví a través de lo que hicieron los Russo, que me llamaron y me dijeron: ‘Estamos pensando en esto, ¿funciona? ¿Puedes trabajar con esto?’. Y dije: ‘Lo tengo, sí. Realmente puedo’. Y creo que funciona muy bien para la tercera película”, concluyó el director.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se estrenará este 3 de mayo.