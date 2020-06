James Gunn reveló al chiste que tuvo que sacar de Guardianes de la Galaxia

A través de su cuenta de Twitter, James Gunn abordó su relación con las notas recibidas por parte de los estudios y cuál cree que es el mejor curso de acción para que un director luche por su visión y los compromisos que deben realizarse durante una realización cinematográfica en el que no se es completamente independiente debido a la gran cantidad de recursos económicos involucrados.

“Me gusta crear una atmósfera cinematográfica donde escucho y considero cada voz que hay a mi alrededor. Así que verdaderamente considero las notas del estudio. Siempre pruebo las notas en el corte, sin importar mi disgusto inicial, para ver si realmente podrían funcionar. Si no me gustan, los saco”, explicó.

En ese sentido, Gunn planteó que: “tal vez sea porque soy afortunado, o tal vez por mi apertura y que los ejecutivos de estudio sepan que están siendo considerados racionalmente, pero después de hacer cinco películas, un estudio nunca me ha dicho que tengo que poner algo o cortar algo”.

Pero el director si reveló que en dos ocasiones sacó por su cuenta algo que realmente no quería dejar fuera. En ese sentido, fueron dos tomas de Slither y una línea de diálogo de Guardianes de la Galaxia vol. 1. “Lo hice como una forma de compromiso, porque los estudios habían sido tan buenos al dejar hacer todo a mi manera”, explicó.

Al ser consultado sobre qué línea de diálogo removió de Guardianes de la Galaxia, el director reveló el siguiente intercambio.

- Quill: Vengo de un planeta de forajidos. Billy the Kid. Bonnie & Clyde. John Stamos.

- Drax: Suena como un lugar al que me gustaría visitar

- Quill: Cool

- Corte -

- Drax: Y matar a mucha gente ahí

Era una buena forma de cerrar ese intercambio, que en la versión final saca la línea final de Drax. Y el propio Gunn reconoció que siempre ha estado tentado de seguir la senda de George Lucas y agregarlo de regreso.