James McAvoy reveló que su principal crítica a las películas de X-Men es que no se aprovechó la relación entre el Profesor X y Magneto

¿Cuál es la principal falla de las películas de los X-Men realizadas por Fox? Probablemente a cualquier fanático de los cómics de los mutantes no le faltan ideas para apuntar a elementos como las tramas, guiones y personajes que se utilizaron. No obstante, James McAvoy tiene su propio reparo y es algo con lo que tal vez coincidirán varios adeptos del equipo.

En el contexto de una conversación con la revista GQ, McAvoy abordó su paso por las películas de los X-Men y valoró positivamente su trabajo como Profesor X en X-Men: First Class, X-Men: Days of Future Past, X-Men: Apocalypse y Dark Phoenix.

“Fue una de las experiencias más positivas que he tenido con un estudio. Realmente no (vi las películas) como trabajos por el dinero. Creo que Days of Future Past es una de las mejores películas en las que he estado involucrado”, dijo el actor.

Pero esos buenos recuerdos no implican que el actor no tenga reparos con esas producciones y posteriormente añadió que lamenta que no se aprovechara la dinámica entre el Profesor X y Magneto.

“Mi mayor crítica de lo que hicimos a lo largo de las cuatro películas fue que después de la primera película, no aprovechamos la relación entre (Xavier y Magneto), que realmente formó la columna vertebral de la primera película. Entonces fue como, ¿por qué simplemente desechamos esa arma masiva?”, señaló el intérprete.

Magneto fue interpretado por Michael Fassbender en las películas que incluyeron a McAvoy como Charles Xavier y es innegable que la trama entre ambos personajes no solo es algo llamativo de X-Men: First Class, sino que también de las cintas anteriores de los mutantes y sus propios cómics. No por nada existen hasta fanfictions de ambos. Pero claro ya no hay mucho que hacer al respecto porque tras la adquisición de Fox por parte de Disney, ahora el futuro cinematográfico de Charles, Erik y el resto de los mutantes está en manos de Marvel Studios y Disney con su MCU, una franquicia a la que McAvoy aún no sería invitado.

“Soy muy rápido para decir: ‘No, terminé’ o ‘No me molesta tanto volver’. Porque sigues adelante”, dijo McAvoy al ser consultado por un potencial cameo de su profesor X en el MCU. “Definitivamente no he recibido una llamada (del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige). Y si lo hiciera, definitivamente no lo diría”.