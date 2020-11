Jason Blum promete que la película de Spawn será “diferente” y “arriesgada”

Durante los últimos años, el proyecto de reinicio cinematográfico de Spawn ha parecido completamente estancado. Bajo el amparo de la productora Blumhouse, el escritor y dibujante Todd McFarlane, creador del personaje, ha remarcado que su idea es realizar una película categoría R que dirigirá a partir de un guión de su autoría.

Aunque la iniciativa no ha avanzado, más allá de los anuncios iniciales de los actores involucrados, ahora el productor Jason Blum abordó el estado de la iniciativa en conversación con el portal Inverse.

“Ha tomado más tiempo de lo que esperaba el tener la historia correctamente, pero todavía estamos trabajando en ella”, explicó. “Será algo muy diferente, será algo muy arriesgado. Lo que me entusiasma de ello es que Spawn es la última especie de cómic que no ha sido explotado. Así que eso me parece una oportunidad increíble”.

Spawn tuvo una película en 1997, pero aquella adaptación pasó sin pena ni gloria, ya que es más recordada por el mal nivel de algunos de sus efectos.

En lo que concierne a esta nueva versión, en algún punto se informó que esta nueva versión sería protagonizada por Jamie Foxx en el rol de Spawn y Jeremy Renner como el detective Twitch, pero no han existido novedades al respecto.