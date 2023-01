Jason Momoa publicó un entusiasta video sobre una reunión con Warner Bros y DC: “Recibí muy buenas noticias”

DC Studios todavía no revela su grilla para los próximos años por lo que más allá de la salida de Henry Cavill y el desarrollo de una nueva cinta de Superman no hay muchos detalles sobre qué sucederá con las películas y series de DC tras el estreno de Aquaman and the Lost Kingdom a fines de este año.

Pero aunque por ahora habrían pocas garantías al respecto, parece que Jason Momoa podría continuar vinculado a las producciones de DC tras su segunda película en solitario como Aquaman.

Después de todo durante esta semana el actor compartió un efusivo video en Instagram donde señala que tuvo una muy buena reunión con Warner Bros y DC antes de declarar su aprecio por los jefes de DC Studios, Peter Safran y James Gunn, además del CEO de Warner Bros Discovery, David Zaslav.

“Hace cuatro años estaba gritando, ¿no?”, señaló Momoa en el video refiriéndose probablemente a su trabajo como Aquaman. “Cuatro años otra vez. Es un misterio, bebé. Recibí muy buenas noticias, excelentes noticias con Warner Bros. ¡Ojalá pudiera contárselas!, pero aquí está. ¡Peter te amo! ¡James te amo! ¡David ...hacia el futuro, hacia el futuro!”.

En el video Momoa nunca explicó cuál fue el contenido de la reunión, por lo que aunque lo más sencillo sería asumir algo relacionado a Aquaman por ahora lo más prudente esa no sacar conclusiones al respecto ya que mientras hay quienes imaginan una hipotética aparición de Momoa como Lobo, lo único cierto es que la reunión ocurrió.

“Nunca hay momento aburrido con Jason”, escribió Gunn en respuesta a un tweet que recogió el video de Momoa.

Se espera que parte del nuevo proyecto para las películas de DC sea anunciado este mes de enero.