Jay Garrick y Zoom también regresarán para la última temporada de The Flash

Sumen al malvado Hunter Zolomon y al heroíco Jay Garrick a la lista de personajes que serán parte de la última temporada de The Flash.

Como si las apariciones de Green Arrow, Batwoman y Kid Flash no fueran suficientes, esta semana el portal TV Line reveló que la novena y última temporada de The Flash también contará con el regreso del actor Tedy Sears como Hunter Zolomon/ Zoom, el villano que interpretó durante el segundo ciclo de la serie.

“Uno de nuestros villanos más memorables, asustó y deleitó al público en la temporada 2. Y ahora, me complace anunciar que el brillante Teddy Sears regresa como el malvado Zoom, también conocido como Hunter Zolomon... para una batalla más contra Team Flash”, comentó el showrunner de The Flash, Eric Wallace. “Es una reunión que he estado esperando que suceda durante varias temporadas”.

Zoom fue derrotado por Barry en el final del segundo ciclo, pero marcó para siempre al héroe por cortesía del asesinato de su padre, Henry Allen, quien fue interpretado por John Wesley Shipp. Pero aunque el actor que protagonizó la serie de Flash en los ‘90 no volverá a encarnar al padre de Barry, también retornará para esta despedida de The Flash como Jay Garrick.

Recuerden que John Wesley Shipp apareció por primera vez como el Jay Garrick de la Tierra-3 en el contexto de la mencionada trama con Zoom en la segunda temporada de The Flash y posteriormente tuvo apariciones esporádicas en la serie.

En ese sentido, Wallace prometió que esta nueva aparición de Shipp como el Flash original tendrá una gran cuota de importancia para el programa.

“Es un gran honor tener a John de regreso como parte de nuestra épica última temporada. Esta vez, John prestó su increíble talento a una historia increíblemente emotiva, una que arroja nueva luz sobre el trágico pasado de Barry Allen”, concluyó el productor.

La última temporada de The Flash ya se está emitiendo en Estados Unidos.