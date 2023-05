Jeff Loveness ya no sería el guionista de Avengers: The Kang Dynasty según un rumor

Durante el año pasado Jeff Loveness se perfilaba como uno de los guionistas más relevantes para el futuro de Marvel Studios. Después de todo, el guionista cuyos créditos previos incluían a Miracle Workers y Rick and Morty no solo tendría la misión de escribir Ant-Man and the Wasp: Quatumania, sino que también sería el responsable de la historia de Avengers: The Kang Dynasty.

Pero ahora, siguiendo la mala recepción de la tercera película de Ant-Man, un rumor dice que Loveness ya no sería el guionista de la próxima película de los Vengadores.

A través de Twitter el reportero Jeff Sneider indicó que supuestamente Loveness ya no estaría vinculado a Avengers: The Kang Dynasty. Aquel rumor no detalló por qué Loveness no seguiría trabajando en la cinta, pero señaló que todo habría ocurrido antes de la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos que partió el pasado 2 de mayo.

“RUMOR: He escuchado que el guionista Jeff Loveness está fuera de Avengers: The Kang Dynasty... y que se cayó antes del paro”, escribió Sneider.

Hasta el momento de redacción de esta nota la supuesta salida de Loveness de Avengers: The Kang Dynasty no ha sido confirmada por otros medios y sigue como un rumor. Sin embargo, si esta información se llegase a ratificar, podría poner en jaque el desarrollo de la próxima cinta de los Vengadores. Tengan en cuenta que Marvel Studios planea lanzar Avengers: The Kang Dynasty en 2025 y aunque Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) seguiría como director, esto podría poner presión sobre sus plazos de producción añadiendo a las dudas sobre qué sucederá con el papel de Kang a la luz de las acusaciones contra Jonathan Majors.