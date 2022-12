Jennifer Kluska estableció las bases para la nueva película animada de Los Cazafantasmas

Una secuela de Ghostbusters: Afterlife no es el único proyecto de Los Cazafantasmas que está en desarrollo y como se anunció tiempo atrás Sony también planea concretar una película animada de esa franquicia.

Aquella cinta animada todavía no tiene un título oficial, pero será dirigida por Jennifer Kluska (Hotel Transylvania: transformanía) junto a Chris Prynoski (Turbo Fast). Kluska recientemente habló con el portal The Wrap en el contexto de un artículo sobre los próximos proyectos de Sony Pictures Animation y aunque no reveló antecedentes específicos sobre la película animada de Cazafantasmas estableció algunas bases del proyecto.

Ante todo Kluska contó que conoció a la saga de los Cazafantasmas por cortesía de Los verdaderos Cazafantasmas, la serie animada emitida originalmente entre 1986 y 1991, por lo que siente que un proyecto de este tipo es algo ideal para ella.

“Se siente muy bien y apropiado regresar a ‘Cazafantasmas’ en forma animada. Se siente como si muchos fanáticos de ‘Cazafantasmas’ también vinieran de ese espacio”, dijo Kluska. “Y eso te da un escenario más grande y extraño para jugar. Y creo que obviamente queremos hacer algo muy nuevo y diferente, como siempre lo hacemos, pero sabemos que hay muchos fanáticos de ‘Cazafantasmas’ que solo están esperando ver esta franquicia animada nuevamente”.

Pero el medio animado no será lo único especial de esta nueva cinta de los Cazafantasmas, ya que Kluska también indicó que el objetivo de esta cinta es presentar algo especial tal y como sucede con otros proyectos de Sony Pictures Animation.

“Por diseño, esto va a ser diferente. Creo que todas las películas que hace Sony son muy conscientemente diferentes en cuanto a estilo y tono, y cada vez más visualmente”, señaló la directora. “La tecnología y el arte impulsan el medio y vamos a buscar nuestro propio enfoque que será un vínculo muy específico con la franquicia de ‘Cazafantasmas’, con el mundo de lo sobrenatural y con la narración de historias de fantasmas”.

Esta nueva película aún no fija una fecha para su estreno.