Jermaine Fowler sobre un Un Príncipe en Nueva York 2: “Creo que los fans se sentirán realmente respetados”

El próximo mes de marzo y más de 30 años después del estreno de la primera película, el mundo de Un Príncipe en Nueva York volverá de la mano de su esperada secuela.

La película que simplemente se llamara Un Príncipe en Nueva York 2 retomará la historia de Akeem tres décadas después de la aventura original de 1988 que nos presentó al reino de Zamunda y McDowell’s. Todo en el marco de una historia que no solo mostrará al personaje de Eddie Murphy asumiendo el papel de rey, sino que también revelará que Akeem tiene un hijo en Estados Unidos.

El hijo de Akeem será interpretado por Jermaine Fowler (Crashing, BoJack Horseman) y en Mouse tuvimos la oportunidad de conversar con el actor en la antesala del estreno de la película.

Desde que se anunció que Un Príncipe en Nueva York tendría una secuela no han sido pocos los fanáticos que han dudado sobre la propuesta de una nueva película. Después de todo, a estas alturas la entrega original es un clásico y ha pasado bastante tiempo desde su estreno. Fowler reconoció que también es un admirador de la primera cinta e incluso aseguró que es una de las mejores películas de la historia.

“Diablos, sí, sí”, señaló el actor. “Realmente era (un fanático de la película original). La original es una de las mejores películas jamás realizadas. Yo era un gran fanático. Solía verla cuando era niño y literalmente citaba todo sobre ella, es la película más citable de la historia. Todo sobre esa película se queda conmigo. Me encanta disfrutarla. Es una película asombrosa”.

Fowler dice que en particular admiraba a todas las escenas en la barbería y que uno de sus personajes favoritos era Clarence, por lo que naturalmente estaba entusiasmado por la secuela y todos los regresos que contemplará respecto a la primera película.

En ese sentido, el actor que interpretó a Lavelle aseguró que los fanáticos de la primera película no quedarán decepcionados con esta entrega.

“Creo que pude ver todo lo que siempre quise ver”, dijo Fowler. “Todos regresaron: Louie Anderson, John Amos, Shari Headley, James Earl Jones e incluso el elefante Baba regresó. No faltó nada. Todo estaba ahí. (...)Respetaron mucho a los fans. Creo que los fans se sentirán realmente respetados y creo que todos tendrán algo con lo que puedan conectarse, de lo que puedan reírse y que puedan disfrutar. Todos encontrarán algo que les guste de esta película”.

Por supuesto, Lavelle es un personaje que no aparece en Un Príncipe en Nueva York y su origen es uno de los puntos claves de la nueva película. No obstante, aunque Un Príncipe en Nueva York 2 propone que Akeem no conocía a su hijo, la trama igual presenta ciertos paralelos entre la historia del nuevo rey de Zamunda y su hijo de Queens.

“Ciertamente hay paralelos con sus historias. Los dos están tratando de descifrar quienes son y están buscando un sentido de propósito. Akeem (en Un Príncipe en Nueva York) está tratando de encontrar quién será su esposa, está siendo obligado amar a quien se supone que tiene que amar y descubre que puede hacer las cosas que quiere hacer, que puede establecer sus propios estándares y sus propias tradiciones”, explicó Fowler.

“Y eso es algo que Lavell está aprendiendo en esta nueva película: que puede poner sus propios estándares y hacer sus propias tradiciones”, agregó. “No tienes que seguir todo, no tienes que seguir a todos, puedes ser quien quieras ser. Creo que eso es algo que ambos están aprendiendo al mismo tiempo, porque es algo que Akeem está volviendo a aprender porque algunas de las tradiciones de su país (no son para) las mujeres de esta franquicia, para sus hijas y su esposa. Él se da cuenta de que eso no es la persona que quiere ser ¿Qué diría su madre? Y él está aprendiendo sobre el cambio y que el cambio puede ser bueno si lo aceptas”.

Fowler destaca al tema de la familia y el aprecio por su madre como aspectos fundamentales de Lavelle. “Creo que lo que hace especial a Lavelle es su orgullo de donde viene, su sentido de la familia. Creo que la gente realmente va a resonar con lo mucho que ama a su mamá. Los mucho que apoya a su mamá”, dijo el actor. “Yo amo a mi mamá y creo que todos pueden ver eso en él, respetarlo y conectarse con eso”.

En ese sentido, también planteó que esos son aspectos que tiene en común con su personaje. De hecho, el actor comentó que cuando tenía dudas sobre su carrera su madre le dijo “‘mantente fiel a ti mismo’. Y eso es algo que Lavelle tiene que recordar en esta película. Y cuando lo recuerda es cuando las cosas comienzan a mejorar para él”.

Un Príncipe en Nueva York 2 es una secuela que se presenta varios años después de la película original, pero Fowler insiste en que no decepcionará a los admiradores de la cinta de 1988.

“Sin revelar demasiado, creo que (los fanáticos) estarán entusiasmados con dos cosas: los fanáticos originales estarán emocionados de ver los cameos, los personajes originales que regresan (como) Randy Watson, Clarence, Semmi, Akeem. Habrá muchos felices de verlos”, señaló Fowler. “Pero creo que los nuevos fans van a apreciar cómo va a progresar la historia porque todo crece. Akeem ha crecido, tienen una familia, ahora tiene hijas y tiene a una esposa, su reina. No es la misma persona y la gente crece y progresa”.

Por supuesto, a estas alturas tendemos que esperar para ver cómo será la reacción de los fanáticos a la propuesta de la película y, aunque la secuela de Un Príncipe en Nueva York tardó años en concretarse, el actor detrás de Lavelle ya tiene ideas para una potencial continuación de esta entrega.

“(En esta película) hacen un muy buen trabajo expandiendo Zamunda, haciendo que la gente vea cuán grande, amplia y real puede ser. Y siento que me gustaría ver en un secuela cómo opera la clase trabajadora”, señaló Fowler. “La gente que hace que Zamunda sea Zamunda, la gente que construye Zamunda, la clase trabajadora. Quiero ver cómo viven”.

“Sería genial tener una historia sobre Mirembe y su familia, y yo conociendo a su familia. O el personaje de KiKi Layne, Meeka, básicamente cómo está ella en su nuevo rol”, concluyó el actor. “Me gustaría ver eso. Hicieron un muy buen trabajo al construir sobre las bases sólidas de la original que pueden ir en cualquier dirección en este punto”.

Un Príncipe en Nueva York 2 fue dirigida por Craig Brewer (Dolemite Is My Name) y se estrenará el 5 de marzo en Amazon Prime Video.