Jerry Seinfeld pidió disculpas por el “aspecto sexual sutil e incómodo” de Bee Movie

Quizás en materia de recaudación Bee Movie no fue una de las películas más exitosas de la década pasada, sin embargo, la producción de 2007 amparada por DreamWorks ha tenido un reinado indiscutido en materia de memes, bromas y análisis en redes sociales durante los últimos años.

De hecho, más allá de los ya clásicos memes de Shrek y El camino hacia El Dorado, no parece descabellado afirmar que Bee Movie perfectamente podría estar entre las películas de DreamWorks que más referencias tienen en redes sociales. Pero claro mientras la mayoría de los comentarios sobre Shrek, El camino hacia El Dorado, Madagascar, Cómo entrenar a tu dragón y las otras cintas de DreamWorks son de un tinte positivo y ocasionalmente nostálgico, las cosas respecto a Bee Movie son...distintas.

Después de todo, uno de los aspectos más analizados sobre esa cinta es la aparente relación amorosa entre Barry B. Benson, la abeja protagonista, y Vanessa Bloome, la florista.

En ese sentido, en el marco de una reciente entrevista con Jimmy Fallon, el propio Jerry Seinfeld decidió pedir disculpas por la aparente relación entre la humanda y la abeja en Bee Movie.

“Pido disculpas por lo que parece ser un cierto aspecto sexual sutil e incómodo de Bee Movie. Realmente no fue intencional, pero después de que salió me di cuenta de que esto realmente no es apropiado para niños”, dijo Seinfeld. “Porque la abeja parece tener algo por la chica y realmente no queremos perseguir eso como una idea en el entretenimiento infantil”.

Seinfeld no solo realizó la voz de Barry en la versión en inglés de Bee Movie, sino que también escribió el guión e ideó la propuesta para la cinta. Por lo tanto, para bien o para mal, el actor de Seinfeld es responsable de aquella particularidad que es Bee Movie.