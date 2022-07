Jessica Alba cree que las películas de Marvel aún son “bastante caucásicas” y no han mejorado mucho su diversidad de sus cintas de Los Cuatro Fantásticos

Durante los últimos años Marvel Studios ha intentado ampliar su gama de personajes para representar a distintos grupos de personas y no solo quedarse con los hombres blancos que encabezaron sus primeras películas. Pero aunque la compañía recientemente ha lanzado apuestas como Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Ms. Marvel y está preparando una secuela de su exitosa película de Black Panther, Jessica Alba siente que la representación en esa franquicia aún no sería suficiente.

En el contexto de una entrevista con la edición británica de la revista Glamour, Alba habló de la representación en el cine y explicó que dada su ascendencia latina (sus bisabuelos eran mexicanos) durante su carrera fue encasillada en papeles “exóticos” porque no era considerada lo suficientemente blanca para protagonizar una cinta ni lo suficientemente latina para tomar un papel con esa descripción.

En ese sentido, la intérprete que plasmó a Sue Storm en Fantastic Four (2005) y Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007) comentó que la industria ha mejorado, pero que aún está al debe y eso, por ejemplo, se podría ver en la exitosa franquicia de Mavel.

“Sí (he visto un cambio en la representación). Es una iniciativa empresarial para las personas ahora que se dan cuenta de cuánto dinero pueden ganar. Es algo que les importa, lo cual está bien. Cómo llegan allí realmente no importa. Es como: ‘Genial. Ahora te das cuenta de que hay un grupo completo de personas que, francamente, dejaste fuera de la conversación porque ni siquiera las viste. Estuvieron allí todo el tiempo’”, señaló la actriz. “Y supongo que son las personas a cargo. Como sea que lleguen allí, realmente no importa. Creo que más para los jóvenes que están surgiendo, que serán nuestros futuros líderes, es importante para ellos ver el mundo en la pantalla, o en las historias, en los sueños que creamos como artistas; reflejar el mundo en el que están”.

“Incluso si miras las películas de Marvel, ese es el mayor impulsor de la fantasía y lo que está sucediendo en este momento en el entretenimiento, porque es una especie de cosa familiar, todavía es bastante caucásico”, indicó la actriz. “Diría que fui una de los pocos en su día... Y fue antes de que Marvel fuera vendido a Disney... pero sigue siendo bastante... más de lo mismo”.

Este tipo de criticas a Marvel Studios no son nuevas y es que a la compañía le tomó varios años no solo concretar una cinta encabezada en solitario por una heroína, sino que ocho años después del inicio del MCU recién llegó Black Panther y ahora en la Fase 4 está impulsando de manera más activa una diversidad en su gama de personajes en pantalla.

Por ahora no tenemos claro cómo planea continuar esta línea Marvel Studios tras su Fase 4 más allá de los proyectos que ya existen para personajes como Sam Wilson/capitán América, pero ciertamente la compañía seguirá enfrentado estas consideraciones a medida que elige a los protagonistas de sus siguientes entregas que incluyen al comentado reinicio de Los Cuatro Fantásticos.