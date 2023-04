Jim Starlin reveló que una gran escena de Thanos masacrando Nova Corps fue filmada

El legendario escritor de cómics Jim Starlin, quien creó a Thanos, reveló al canal de Youtube llamado Near Mint Condition que una larga escena del villano fue eliminada de Avengers: Infinity War.

En específico, el legendario creador planteó que se trataba de una secuencia de 45 minutos que involucraba al Titán Loco haciéndose de la Gema de Poder desde el planeta Xandar, aniquilando en el proceso a los Nova Corps.

“Justo antes de que Infinity War fuese estrenada, yo había estado en contacto con Joe Russo, uno de los directores. Y cuando estuve en el set, los guionistas Markus y McFeely me contaron todo, lo que iban a hacer en ambas películas, me llevan por un corredor y me mostraron las pinturas conceptuales en una pared. Así que por un año y medio tuve que mantener mi boca cerrada”, explicó Starlin.

“Pero un mes antes de que la película fuese estrenada, recibí un correo o algo de Joe diciendo: Tuvimos que cortar los 45 minutos de Thanos que teníamos al comienzo de Infinity War. Había toda una secuencia de él obteniendo la primera gema y tuvieron que cortar eso. Lo filmaron, pero nunca quisieron gastar el dinero en efectos y no querían que la primera película fuese tan larga como la segunda. No se dieron cuenta que iba a ser el éxito que fue”, agregó el escritor.

Tengan en cuenta que la acción de Infinity War comienza con el ataque de Thanos a las fuerzas asgardianas, haciéndose del Teseracto, y por ende de la Gema del Espacio, cuando ya tenía la Gema del Poder bajo su control.

Además, en diversas ocasiones se ha hablado de que Marvel Studios podría concretar una película de los Nova Corps, por lo que una producción de ese tipo podría hacer uso de aquella escena filmada que no fue completada. Claro que lo anterior solo es una posibilidad y un proyecto como ese aún no ha sido confirmado.