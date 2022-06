Joel y Ellie destacan en las nuevas imágenes del rodaje de la serie de The Last of Us

Pese a que el trabajo en la serie de The Last of Us lleva varios meses, hasta ahora la producción de la esperada adaptación del videojuego de Naughty Dog solo ha revelado una foto oficial de sus protagonistas.

Pero aunque HBO estaría conservando el misterio en torno a su serie de The Last of Us, por cortesía del rodaje siguen apareciendo vistazos a la propuesta de este programa.

Concretamente, después de que a comienzos de mayo se tantearan aspectos del mundo del juego y escenas sacadas directamente del material de origen, ahora comenzaron a circular registros que muestran más del Joel de Pedro Pascal y la Ellie de Bella Ramsey.

Como podrán ver a continuación, los registros del set adelantan una secuencia donde Joel y Ellie deambulan por el mundo post-apocalíptico de The Last of Us antes de tomar un descanso en su misión.

La serie de The Last of Us se está rodando en la ciudad de Calgary en Canadá y, según reportes de medios locales, ya estaría aproximándose al final de su producción. Sin embargo, HBO aún no fija una fecha de estreno para este proyecto.