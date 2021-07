John Cena quiere luchar contra Dwayne Johnson en el Universo DC o las películas de Rápido y Furioso

Cada día parece que John Cena y Dwayne Johnson tienen más cosas en común. Después de todo, ambos no solo son luchadores que dieron el salto al cine, sino que ambos han formado parte de reconocidas franquicias como Rápido y Furioso y las adaptaciones de los cómics de DC.

En ese sentido, en la antesala del estreno de The Suicide Squad, Cena aseguró que le gustaría enfrentarse a La Roca en alguna de las sagas que cuentan con la participación de ambos.

En una entrevista con Comicbook, Cena fue consultado respecto a quién ganaría una batalla entre Peacemaker, el personaje que él interpretará en The Suicide Squad y una nueva serie para HBO Max; y Black Adam, el famoso rival de Shazam que llegará a la pantalla grande de la mano de Johnson.

“Por favor, dígame cuál es la respuesta (de Dwayne Johnson). Ya saben como soy. Estoy listo, dispuesto y capaz. Contesto el teléfono cada vez que suena. Estoy bien”, dijo Cena. “Creo que la emoción está comenzando a crecer con los fanáticos, ya sea que hables de la conversación de Rápido (y Furioso) o hables ahora del Universo DC. No quiero decir que estamos en un curso de colisión y es inevitable. Quiero hacerlo porque soy fan. Pero ya veremos. Veremos que pasa. Dime lo que dice (Johnson)”.

Pese a que las intenciones están, lamentablemente tenemos que recordarles que hay algunos obstáculos que sortear de cara una eventual batalla entre los personajes de Cena y Johnson en el Universo DC y el mundo de Rápido y Furioso.

En primer lugar, en cuanto a la franquicia basada en los cómics de DC, la continuidad y conexión entre las producciones todavía no está clara por lo que tendremos que esperar hasta el debut de The Suicide Squad o cintas como The Flash para saber si la colisión entre Black Adam y Peacemaker es factible sin muchos artilugios narrativos.

Por otra parte, Cena debutó en Rápido y Furioso 9 como el hermano de Dom Toretto y, como Johnson no planearía volver a la saga principal para las dos últimas películas, un eventual encuentro entre Jakob Toretto y Luke Hobbs dependería de los planes para Hobbs & Shaw 2 o una reconciliación entre La Roca y Vin Diesel.