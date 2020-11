Johnny Depp perdió su demanda por difamación contra el periódico británico The Sun

Johnny Depp perdió el caso de difamación que entabló contra el periódico británico The Sun. El actor había iniciado acciones legales contra News Group Newspapers, el grupo editor de The Sun, y el editor ejecutivo del medio, Dan Wootton, por un artículo de 2018 que en su titular lo calificaba como “golpeador de esposas” a raíz de las acusaciones de Amber Heard, su ex-esposa.

De acuerdo a Variety, luego de varios días de alegatos que se desarrollaron el pasado mes de junio, el juez Andrew Nicol finalmente falló en contra de Depp y dijo que The Sun había demostrado que lo que estaba en el artículo era “sustancialmente cierto”.

“El demandante (Depp) no ha tenido éxito en su acción por difamación”, escribió el juez en su conclusión. “Aunque ha probado los elementos necesarios de su causa de acción por difamación, los acusados han demostrado que lo que publicaron en el significado que yo he sostenido que tenían las palabras era sustancialmente cierto”.

“He llegado a estas conclusiones habiendo examinado en detalle los 14 incidentes en los que se basan los acusados, así como las consideraciones generales que presentó el demandante para que tuviera en cuenta”, añadió.

Para comprender esta resolución, es preciso destacar que en la legislación inglesa los acusados por difamación tienen que probar que sus acusaciones son ciertas. Algo que los responsables de The Sun quisieron hacer basándose en 14 denuncias de violencia doméstica presuntamente cometidas por Depp contra Heard.

La defensa de Depp calificó a las acusaciones de Heard como un “engaño coreografiado” y apuntó que la actriz de Aquaman habría sido la persona abusiva de la relación.

No obstante, a lo largo del juicio, Depp habría reconocido suficientes altercados físicos durante su matrimonio como para que el juez considerara que el artículo de The Sun no constituía un acto de difamación.

La abogada de Deep tachó a esta determinación como “perversa” y señaló que el actor pretendía apelar a la resolución.

“La sentencia es tan defectuosa que sería ridículo que el Sr. Depp no apelara esta decisión”, señaló la abogada Jenny Afia. “Mientras tanto, esperamos que, en contraste con este caso, los procedimientos de difamación en curso en Estados Unidos sean equitativos, y que ambas partes brinden una divulgación completa en lugar de que una de las partes escoja estratégicamente en qué pruebas se puede y no se puede confiar”.

Los procedimientos en Estados Unidos a los que se refiere Afia corresponden al otro caso de difamación que presentó Johnny Depp y esta vez apunta directamente contra Amber Heard. Todo a raíz de una pieza que ella escribió para The Washington Post en diciembre de 2018 y donde reiteró las acusaciones que previamente había realizado contra el actor de Los Piratas del Caribe.

Dicho caso, que se desarrollará en Estados Unidos, contempla una demanda de $50 millones de dólares de Deep contra Heard y se espera que el juicio respectivo arranque cerca de mayo de 2021.