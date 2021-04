Jon Favreau volvería como Happy Hogan en Spider-Man: No Way Home

Parece que Spider-Man: No Way Home no dejará atrás a una de sus principales conexiones con las películas de Iron Man y es que pese a que hasta la fecha no hay muchos detalles oficiales sobre las próximas aventuras del arácnido, un nuevo rumor sostiene que Jon Favreau volvería como Happy Hogan en la tercera cinta del Spidey de Tom Holland.

Si bien esto no es algo completamente sorprendente, como el calendario de filmaciones ha sufrido varios cambios debido a la pandemia, desde el portal Murphy’s Multiverse sostienen que recién ha podido confirmar que Favreau sería parte de Spider-Man: No Way Home.

Como recordarán, Favreu apareció como Happy en Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home, de hecho, en esa última película se estableció que el personaje tenía una relación con la Tía May. No obstante, aunque eso probablemente podría ser un factor en la trama, este reporte no describe qué papel tendría el ex-jefe de seguridad de Tony Stark en esta historia.

Spider-Man: No Way Home será la tercera película en solitario del Spider-Man de Tom Holland y aunque hasta ahora solo se ha asegurado que su elenco contará con Marisa Tomei como la Tía May, Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Ned, Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Alfred Molina como Doctor Octopus y Jamie Foxx como Electro, los rumores apuntan a que también podría contemplar apariciones de Charlie Cox como Matt Murdock/Daredevil, además de Tobey Maguire y Andrew Garfield como sus respectivas versiones de Spidey. Pero eso todavía no está asegurado.

Actualmente el estreno de Spider-Man: No Way Home está fijado para diciembre de este año.