Jon Watts considera que “fue muy agradable” pasar por alto la historia de origen de Spider-Man en su trilogía

La historia de origen de Spider-Man probablemente está entre las más famosas de los superhéroes y es que mientras todos tenemos claro que Batman juró pelear contra el crimen tras el asesinato de sus padres y Superman llegó a la Tierra después de la destrucción de Krypton, en la vereda de Marvel está completamente establecido que Peter Parker recibió sus poderes arácnidos tras ser picado por una araña.

Pero aunque la historia de origen de Spidey se ha contado varias veces (y con algunos matices distintos) en los cómics, la televisión e incluso el cine, hasta ahora el universo de Marvel Studios no ha mostrado ese momento en pantalla. De hecho, las películas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland ni siquiera han abordado todo el tema del Tío Ben que siempre ha estado en la historia de origen de Spidey.

Sin embargo, aunque para algunos fans eso puede ser una falencia en la trilogía compuesta por Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home y Spider-Man: No Way Home, el director de esas películas, Jon Watts, no lo ve así.

Recientemente Collider divulgó un extracto del libro With Great Power y en esa parte del texto sobre la historia de Spider-Man, Watts señaló que habría sido positivo para él saltarse la historia de origen de Peter en sus películas.

“Fue muy agradable pasarlo por alto y lidiar con más repercusiones... y simplemente explorarlo desde la perspectiva de que alguien más se entere y tenga muchas preguntas”, dijo Watts sobre todo el asunto de la araña que le otorgó sus poderes a Peter.

Como recordarán, por ejemplo en Homecoming, Ned le pregunta a Peter sobre la araña que le otorgó sus poderes pero en la escena solo se pueden inferir algunas cosas y no hay nada establecido por completo. Bueno, resulta que ese panorama no sería muy disanto detrás de escenas ya que Christopher Markus, el guionista de Capitán América: Civil War, dijo que al menos para la película que sumó a Spidey al MCU no se fijo nada de eso.

“Quiero decir, creo que fue mordido por una araña radiactiva en una excursión. Nunca hablamos de eso tampoco, pero creo que eso fue lo que sucedió”, indicó Markus.

Hasta ahora ni Marvel Studios ni Sony han establecido qué pasará con Spider-Man en el cine, por lo que tendremos que esperar para ver si en una eventual Spider-Man 4 se resuelve este tema o se refuerza el misterio sobre las circunstancias en que el héroe obtuvo sus poderes en el MCU.