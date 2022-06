Joseph Kosinski aseguró que la secuela de Tron: Legacy no se concretó porque Disney prefirió enfocarse en Marvel y Star Wars

Aunque durante el último tiempo se ha hablado bastante sobre una potencial Tron 3 encabezada por Jared Leto, Disney todavía no concreta una nueva película de esa saga y, considerando lo que ofreció Tron: Legacy, aún hay quienes claman por una continuación directa de la propuesta de aquella producción de 2010.

Pero aunque hasta ahora no hay señales de que eso pueda suceder, recientemente Joseph Kosinski aseguró que cuando alcanzó a avanzar con su secuela de Tron: Legacy, el proyecto no prosperó porque Disney decidió enfocarse en Marvel y Star Wars.

Durante una entrevista con Vulture a propósito del estreno de Top Gun: Maverick, Kosinski dijo que llegó a escribir un guión para una continuación de Tron: Legacy en 2015. No obstante, las ambiciones de Disney no estaban en esa saga.

“Estuve muy cerca. Realmente lo intenté. Estuve cerca en 2015, y Disney lo desconectó”, dijo el director. “No había construido nada, pero tenía toda la película en bocetos y escrita. Estaba muy emocionado porque estaba invirtiendo la idea: eran todas esas cosas que llegaban a nuestro mundo, y se trataba de la combinación de las dos”.

“Pero era un Disney diferente en 2015. Cuando hice Tron: Legacy, no eran dueños de Marvel; no eran dueños de Star Wars. Éramos la apuesta de la fantasía y la ciencia ficción. Y una vez que entraron esas otras cosas bajo su paraguas, tiene sentido que pusieran su dinero en una propiedad conocida y no en el extraño estudiante de arte con las uñas negras en la esquina que era Tron. Y eso está bien. Si hubiera hecho Tron: Ascension, no habría hecho Only the Brave, y no habría hecho las películas que hice. Pero recuerda, la primera Tron no fue un éxito cuando salió. Es un clásico de culto. Y si Tron: Legacy se está convirtiendo en lo mismo, no podría estar más emocionado”, añadió.

Ciertamente la popularidad de Tron: Legacy ha crecido con el correr del tiempo por lo que aunque evidentemente Disney no dejará de lado a Marvel Studios ni Star Wars, será interesante ver qué terminara por hacer la compañía con esa franquicia.