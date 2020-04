Joss Whedon se habría reunido con Marvel Studios para hablar del futuro cinematográfico de Los Cuatro Fantásticos

A pesar de que gran parte de la industria cinematográfica está paralizada por la contingencia del COVID-19, la situación no estaría impidiendo que Marvel Studios avance en algunos de sus planes a futuro.

Aunque han existido reportes de que el actor y director John Krasinski se ha reunido virtualmente con Kevin Feige, presidente del estudio, para abordar alguno de los múltiples proyectos que la compañía tiene en carpeta, un nuevo reporte estipulado que un antiguo colaborador del MCU también habría conversado con los ejecutivos de la filial del conglomerado Disney.

John Campea, a través de su show de Youtube, estipuló que ha escuchado el rumor de que Joss Whedon, director de las dos primeras películas de The Avengers, se habría reunido para abordar los planes que tiene la compañía para sumar a Los Cuatro Fantásticos a su univverso cinematográfico.

Por ahora no existen detalles oficiales, y Campea en el pasado ha dicho rumores que no han terminado siendo verídicos, pero al menos postuló que la reunión pudo tratarse de una conversación causal o una sesión de brainstorming, y no algo formal que vuelva a unir a Whedon al universo de Marvel Studios.

Aún así, obviamente deja la puerta abierta para que la conversación involucrase la posibilidad de que se haga cargo de la dirección de la película que fue anunciada como un futuro proyecto del estudio durante la Comic-Con 2019.

Recuerden que Whedon marcó el puntapié inicial del éxito de Marvel Studios, con la realización de The Avengers ,el primer gran hit de recaudación del estudio, pero tuvo notables diferencias con Kevin Feige durante la realización de Avengers: Age of Ultron.

De hecho, por ese quiebre no volvió para realizar las siguientes película del popular grupo de superhéroes.