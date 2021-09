Juego de Demon Slayer presenta a los villanos de la mano de nuevo adelanto

Quedan unas pocas semanas para el lanzamiento de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, y desde Sega han dado a conocer un nuevo adelanto, esta vez centrado en los demonios que estarán presentes en el juego.

El video que se extiende por poco más de un minuto muestra el proceso de creación de algunos de los demonios que forman parte de la primera temporada del anime Por el momento se desconoce si estos serán jugables o sólo estarán presentes para el modo aventura.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles tien programado su lanzamiento para el próximo 15 de octubre, y llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbos Series X /S y PC.