Juego de Demon Slayer recibirá el 16 de diciembre sus últimos personajes gratuitos

Desde Sega han dado a conocer la fecha en que llegarán Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles los últimos dos personajes gratuitos al modo versus, por un lado Enmu, y por otro lado, el personaje doble Yushiro y Tamayo.

Desde Sega compartieron videos mostrando la jugabilidad de estos personaje, y siguen el previo lanzamiento de Akaza y Rui el 4 de noviembre, y Yahama y Susamaru el 24 del mismo mes.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles tiene programado su lanzamiento se lanzó el 15 de octubre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.