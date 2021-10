Juegos N64 ya están disponibles en Nintendo Switch Online pero con algunos problemas

Finalmente el Expansion Pack que lleva juegos de Nintendo 64 a la Switch ya se encuentra disponible, aunque según se ha conocido en las primeras horas del servicio, no todos estos funcionan de la mejor manera.

Cabe recordar que para tener acceso a esta expansión del servicio de Nintendo Switch Online, los jugadores deben pagar un extra, y ya son varios los reportes que apuntan a problemas de input lag y a caídas de frame al momento de utilizar los juegos.

Uno de los títulos que presenta problemas es Mario Kart 64, el cual no permite guardar ‘Ghost Data’ y apunta a que se requiere el Controller Pak de Nintendo 64 para poder hacerlo. Al parecer esta versión del juego no adaptó esta funcionalidad para que estuviera disponible por lo que por el momento no se puede utilizar.

Otro de los juegos que presenta problemas, según señala Eurogamer, es Sin and Punishment, el cual presenta tanto problemas como de input lag, como en la adaptación de los controles de Nintendo 64.

De igual forma, en The Legend of Zelda: Ocarina of Time también han surgido una serie de críticas con respecto al input lag que presenta el juego.