Juguete de The Falcon and the Winter Soldier ofrecería un vistazo al traje de Sam Wilson como Capitán América

En la antesala del estreno de The Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie se dedicó a recalcar que Sam Wilson no arrancará esta historia en una posición cómoda respecto al papel que le dejó Steve Rogers al final de Avengers: Endgame.

Sin embargo, aunque el primer episodio de la serie confirmó que Falcon todavía no asume completamente el papel Capitán América, los cómics y la misma historia establecida por Marvel Studios apuntan a que tarde o temprano Wilson será el portador del escudo.

En ese sentido, aunque tendremos que esperar a los próximos episodios de The Falcon and the Winter Soldier para conocer el camino que tomará Sam para llegar a ese punto, durante esta semana una nueva filtración reveló otro vistazo al traje que Wilson portaría como el nuevo Capitán América.

Mediante una publicación en la página web china Tmall, se reveló a una nueva figura oficial de The Falcon and the Winter Soldier que precisamente muestra a Sam en su nuevo traje que incluye elementos propios como las alas y gafas que empleó como Falcon, además del escudo y los colores del uniforme del Cap.

Pese a que estos son productos oficiales, igual hay que tomar esto como una filtración, aunque también hay que tener en cuenta que este diseño para el personaje ya había sido adelantado por otra figura a principios de este año.

The Falcon and the Winter Soldier estrenará un nuevo capítulo este viernes mediante Disney Plus.