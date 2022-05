Jujutsu Kaisen 0 se convierte en la 7° película de anime más exitosa a nivel mundial

La película de Jujutsu Kaisen se ha convertido en todo un éxito, y ahora según fue dado a conocer, el filme se ha convertido en la 7° película de anime más grande a nivel mundial.

Según el sitio web Numbers (Vía ANN), la película ha logrado una recaudación mundial de 183,249 millones de dólares, sin sumar la taquilla de Alemania, lo que suma otros 2,5 millones de dólares. Con todo esto, es que la película supera las ganancias mundiales de Stand By Me de Doraemon y se ubica en el séptimo puesto de las películas de anime con mayores ingresos (sin ajustar por inflación).

Por el momento, las únicas películas que superan a Jujutsu Kaisen 0, son: Demon Slayer: Mugen Train, tres de las películas de Hayao Miyazaki, El Viaje de Chihiro, Ponyo, y El Castillo Ambulante, y dos películas de Makoto Shinkai, Wheathering With You y Your Name.

En el caso de Japón, la película se mantiene como el 15° filme más exitoso, esto tras superar a Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time.

Jujutsu Kaisen 0, realizada por estudio MAPPA adapta el manga del mismo nombre obra de Gege Akutami, este sigue la historia de Yuta Okkotsu, un inseguro estudiante de preparatoria, que se matricula en la misteriosa Academia de Hechicería de Tokio bajo la tutela de Satoru Gojo tras ser perseguido por la maldición de su amiga de la infancia.

En cuanto al anime, este tiene programado regresar con su segunda temporada en 2023.