Kang y el debut de Cassie Lang como superhéroe destacan en el primer póster de Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Todavía falta para que Marvel Studios suba al “Hall H” de la Comic-Con de San Diego, pero la compañía ya comenzó a calentar los motores para su esperada presentación en el evento de cultura pop.

Así, en una cuota más oficial después de todos los rumores que han circulado durante los últimos días, durante la tarde de este sábado Andy Park, el Director de Desarrollo Visual de Marvel Studios, reveló el primer póster para Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Este afiche es una ilustración que nos muestra a cuatro personajes que marcarán esta cinta y por supuesto incluye a Scott Lang/ Ant-Man y Hope Van Dyne/ Wasp con sus nuevos trajes, pero lo más llamativo son las otras dos figuras. Después de todo, mientras Kang aparece como una especie de sombra tras los héroes, junto a Ant-Man y The Wasp podemos ver a Cassie Lang por primera vez con su atuendo de superhéroe. Si bien en los cómics de Marvel se ha establecido que Cassie es una heroína que ha operado bajo los nombres de Stature y Stinger, Quantumania será la primera aparición del personaje como superhéroe en el MCU.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania fue dirigida por Peyton Reed (The Mandalorian, Ant-Man and The Wasp, Ant-Man) en base a un guión de Jeff Loveness (Rick and Morty) y se estrenará en febrero de 2023. Su elenco contará con Paul Rudd como Ant-Man, Evangeline Lilly como Wasp, Michael Douglas como Hank Pym, Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne, Kathryn Newton como Cassie Lang, Jonathan Majors como Kang el Conquistador y Bill Murray en un papel que aún no es revelado.