Karen Gillan dice que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 “no se habría sentido bien” sin James Gunn

Ya han pasado cuatro años desde que se confirmó que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 estaba en los planes de Marvel Studios, pero aunque para muchas películas ese tiempo bastaría para llegar al cine, el camino a la pantalla grande de la siguiente cinta del equipo espacial del MCU no ha sido sencillo.

Después de todo, aparte de la pandemia, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 enfrentó breve período de incertidumbre debido al despido y posterior re-contratación de su director, James Gunn.

Si bien ahora Gunn está involucrado en la dirección y el guión de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, por un tiempo eso no fue así y, aunque no se alcanzó a anunciar un reemplazante para el cineasta detrás de las dos películas de los Guardianes de la Galaxia, ahora Karen Gillan aseguró que lo que veremos en la siguiente cinta simplemente no habría sido posible sin Gunn.

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz detrás de Nebula fue consultada sobre cómo fue el inicio del rodaje de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 después de todo lo que pasó con el director.

“Creo que todos estaban tan emocionados de volver a estar juntos. La sensación era una excitación vertiginosa. Toda la familia volvió a estar junta y realmente nos sentimos como una familia. Y simplemente no se habría sentido bien sin James de vuelta con nosotros. Simplemente no habría sido la misma película”, dijo Gillian. “Así que todos estábamos extremadamente agradecidos de que todo se arreglara, como debería haber sido. Y ahora, casi hemos terminado. Así que hay un poco de un sentimiento agridulce en el aire cuando cerramos este capítulo de los Guardianes tal como lo conocemos actualmente”.

En varias oportunidades se ha indicado que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 será la despedida de la versión actual del equipo y, previamente Gillian indicó que la película tendrá un arco bastante interesante para Nebula después de lo que fue Avengers: Endgame.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se estrenará en mayo de 2023.