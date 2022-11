Kathleen Kennedy apuntó a la historia como uno de los principales errores de Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull

Mientras la discusión sobre la mejor manera película de Indiana Jones es algo que da para debatir, cualquier cuestionamiento sobre la peor entrega de la saga del arqueólogo o tarda en apuntar contra Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull.

Después de todo esa película de 2008 no fue lo que muchos esperaban y de la mano de un tono más en la línea de la ciencia ficción se alejó de los básicos que consolidaron a Indy como uno de los grandes héroes del cines.

En ese sentido, de cara a lo que será Indiana Jones 5 es inevitable preguntarse qué conclusiones sacó Lucasfilm a partir de la mala recepción de esa película. Así, mientras previamente el director James Mangold ya había indicado que la próxima cinta de Indy privilegió los efectos prácticos para su realización, ahora Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm señaló que el gran problema de Indiana Jones and the Kingdom of the Crystall Skull fue la historia.

“Nunca te propones hacer nada excepto hacer una gran película. A veces lo aciertas a la perfección y otras veces no. En el caso de Indy 4, no creo que haya algo específico que ninguno de nosotros haya recordado, excepto que es posible que no hayamos tenido una historia tan sólida como queríamos”, dijo Kennedy a Empire (vía Dark Horizons).

Tengan en cuenta que a mediados de este año el propio guionista David Koepp y indicó que la historia sobrenatural había sido un error.

“Nunca estuve contento con la idea (de incluir criaturas extraterrestres en Indiana 4)”, dijo Koepp en julio de este año durante su participación en el podcast Script Apart. “Cuando llegué, traté de convencer (al director Steven Spielberg y al co-creador de la franquicia George Lucas) para cambiarlo -- Tuve esta otra idea. No querían cambiarlo”.

Indiana Jones 5 será dirigida por James Mangold en base a un guion de Jez Butterworth con John-Henry Butterworth y se estrenará en junio de 2023.