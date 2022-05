Mientras la línea de tiempo de las producciones más recientes de Marvel Studios está más o menos clara, la conexión entre algunos eventos sigue siendo difusa en la antesala del estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Pero aunque naturalmente no quiso adelantar nada sobre la trama de la película, en la alfombra roja para la nueva cinta del Stephen Strange el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, explicó cómo se conectan las tramas de Loki, Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Como recordarán, todas esas producciones se desarrollan después de los eventos de Avengers: Endgame y de una forma u otra abordan el tema del Multiverso.

En ese sentido, el mandamás de Marvel Studios indicó que los eventos del final de la primera temporada de Loki básicamente serían el catalizador de lo que vimos en No Way Home y pronto podremos apreciar en la secuela de Doctor Strange.

“Siempre hay un método para la locura, incluso en el multiverso, y para los fanáticos de Marvel, que saben que Loki y Sylvie hicieron algo al final de esa serie, eso permitió que todo esto fuera posible. He Who Remains se ha ido, y eso permitió que un hechizo saliera mal en ‘Spider-Man: No Way Home’, lo que lleva a que el multiverso se vuelva bastante loco con esto”, dijo Feige.

Es decir, tal y como muchos sospechaban al final de la serie, Loki y Sylvie son los responsables del Multiverso de Marvel Studios y las consecuencias de sus acciones no solo desataron a Kang el conquistador, sino que también complicaron la vida de Doctor Strange con lo que sucedió en No Way Home y fueron un factor en lo que pasará en Multiverse of Madness.

Si bien todavía no está claro hasta donde planea llegar Marvel Studios con sus historias del Multiverso, cabe recordar que Loki está avanzando con su segunda temporada y el propio actor tras el dios del engaño, Tom Hiddleston, prometió que la serie tiene “muchas preguntas por responder”.