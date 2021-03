Kevin Feige insiste en que Marvel Studios no tendría planes para traer de vuelta al Capitán América

Marvel Studios no quiere que se ilusionen con un potencial regreso de Steve Rogers en sus historias. Si bien el personaje interpretado por Chris Evans recibió un final más o menos definitivo en Avengers: Endgame, durante los últimos meses se ha especulado bastante sobre su papel en el futuro del MCU a propósito de un reporte que sostenía que el actor estaba negociando para regresar como el Capitán América.

Evans no tardó en bajarle el perfil a esos rumores a través de su cuenta personal de Twitter, donde meses atrás simplemente planteó que todo esto era algo nuevo para él.

Y ahora, en la antesala del estreno de The Falcon and the Winter Soldier, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, volvió a abordar el tema y en una entrevista con EW no solo respaldó los dichos de Evans sino que también dio a entender que por ahora no tendrían planes para traer de regreso a Rogers.

“Rara vez respondo no a algo porque las cosas siempre me sorprenden con lo que sucede, pero ese rumor, creo, fue disipado bastante rápido por el hombre en persona”, dijo Feige en referencia al tweet de Evans.

Por supuesto, Marvel Studios se caracteriza por mantener un estricto nivel de hermetismo en torno a sus proyectos y como no es extraño que sus figuras nieguen información, todo apunta a que las palabras de Feige no bastarán para enterrar para siempre a ese reporte.

Pero actualmente incluso otros actores de la compañía como Sebastian Stan (Winter Soldier) y Anthony Mackie (Falcon) no estarían al tanto de potenciales planes al respecto.