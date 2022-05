Kevin Feige: “La desafortunada verdad es que no puedes evitar los spoilers”

Los spoilers de las películas y series son pan de cada día en la red. Inclusive en ocasiones se han filtrado sorpresas clave con mucha antelación, en una situación que ha afectado de forma particular a las producciones de Marvel Studios.

¿El caso más emblemático? Pues solo basta citar a Spider-Man: No Way Home, ya que fotos de la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield circularon ampliamente antes del estreno.

¿Qué hacer entonces frente a los spoilers? Pues el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, abordó esa situación durante la conferencia de prensa de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

“La desafortunada verdad es que no puedes evitar los spoilers y tienes que asegurarte que la experiencia en si misma funcione, sin importar lo que ha sido o no ha sido revelado”, explicó el productor durante el encuentro.

“Aún hacemos el mejor trabajo que podemos y creo que mucha gente se ha vuelto muy buena para no esparcirlos, ya que potencialmente afecta a la experiencia, pero de muchas formas No Way Home demostró que no afectó la experiencia”

“Así que continuamos haciendo lo mejor que podemos, pero lo más importante sigue siendo entregar la película o la serie que cumpla sin importar lo que sabes al verla”

En ese sentido, el presidente de Marvel Studios reconoció que no sigue los memes que se hacen sobre él, incluyendo aquellos que dicen “no des spoilers, Kevin Feige te está viendo”. Claro que, según planteó, está seguro de que esos memes claramente “no funcionan”.