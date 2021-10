Kevin Smith dice que habría una “policía secreta de Marvel” dedicada a crear trampas para detectar filtraciones

Si han visto cualquier entrevista de un actor que participa en las producciones de Marvel Studios probablemente han escuchado más de alguna broma sobre los francotiradores y guardias de seguridad que la compañía emplearía para guardar sus secretos.

Pero aunque eso no es más que una forma de decir que los actores usan para graficar el nivel de hermetismo de las producciones del MCU, recientemente Kevin Smith planteó que existiría una “policía secreta” creada por la compañía con el propósito de controlar los rumores.

En el marco de su programa Fatman Beyond, Smith contó que se enteró sobre la existencia de una particular división de las producciones de Marvel y procedió a detallar cómo operaría este supuesto sistema de control de spoilers.

“No creo que esto amenace nada de lo que hacen o lo que sea, pero pensé que era un hecho interesante que proviene del interior de ese mundo a través de muchas fuentes que ni siquiera puedo revelar, pero son bastante legítimas”, dijo Smith. “(...)Hay una policía secreta de Marvel que, cuando se descubren las cosas, no solo inspeccionan los departamentos. Así que, cuando ocurren filtraciones, la policía secreta de Marvel no solo se preocupa por los departamentos para encontrar de dónde provienen las filtraciones, sino que también lidian con engaños”.

Smith continuó planteando que los engaños a los que recurriría esta “policía” de Marvel Studios serían similares a los guiones falsos que existen para muchas audiciones, pero en un sentido un poco más elaborado. Todo con el fin de detectar a potenciales filtradores y evitar la difusión de spoilers de sus populares producciones.

“Sabemos esto en la medida en que cuando vas a las audiciones y lees líneas que no tienen nada que ver con lo que estás audicionando”, comentó Smith. “(En Marvel) tienen mucha práctica en el arte de ‘mira por aquí' y les gusta guardar sus secretos por allá. Entonces dejan hojas de llamadas sobrantes donde dibujan alusiones a personajes que son bien conocidos y que no existen. Así que colocan pequeñas trampas en las hojas de llamadas para ver si se filtra y luego tratan de encontrar las fugas de esta manera”.

Por supuesto, desde fuera de Marvel Studios no tenemos como saber cuál es la verdadera forma de operar de esa supuesta división. De hecho, incluso corroborar su existencia parece algo difícil y no hay que olvidar que Kevin Smith no está involucrado en el MCU. No obstante, considerando la importancia que esta franquicia le ha dado a sus secretos, esto tampoco parece descabellado.