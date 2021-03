Kingsley Ben-Adir se une a la serie Secret Invasion de Marvel Studios

Desde Deadline reportan que el actor Kingsley-Ben Adir (One Night in Miami, The OA) se unirá al elenco de la nueva serie de Marvel llamada Secret Invasion para Disney+. De acuerdo a la publicación, Adir interpretaría a un villano, aunque Marvel no lo ha confirmado.

La serie contará con la participación de Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn, como Nick Fury y Talos respectivamente, y estaría parcialmente inspirada por el cómic del mismo nombre en el que la raza de extraterrestres conocida como los Skrull se infiltran en la Tierra preparando una invasión.

Kingsley-Ben Adir recientemente interpretó a Malcolm X en la película One Night in Miami, además de haber participado en series como The OA y Peaky Blinders.

Secret Invasion será producida por Marvel Studios y se espera su estreno para el próximo año en Disney+