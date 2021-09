Kit Harington rechazó un rol en una película de superhéroes mientras filmaba Game of Thrones: “No me gustó el papel ni el momento para hacerlo”

Desde que las películas de superhéroes comenzaron a cobrar popularidad y Game of Thrones se consolidó como una de las series más populares, en redes sociales se multiplicaron las especulaciones y fancasts que buscaban llevar a integrante de elenco de Game of Thrones a las películas inspiradas en cómics como distintos héroes y villanos.

Por supuesto, la mayoría de esas especulaciones no se han cumplido. Sin embargo, recientemente Kit Harington se encargó de revivir las teorías al revelar que pudo interpretar a otro personaje en una cinta de superhéroes antes de aceptar el papel de Dane Whitman en Los Eternos.

En una entrevista con Total Film (vía Games Radar+) el actor contó que le ofrecieron participar de una película de superhéroes mientras estaba filmando Game of Thrones.

“No mencionaré de qué se trataba, pero sí, hubo otra (película de superhéroes) que rechacé hace un tiempo”, dijo Harrington. “Fue hace un tiempo solo porque no me pareció lo correcto en el momento adecuado. Y creo que tenía razón, mi cabeza estaba muy en el mundo de Jon Snow en ese entonces”.

Game of Thrones se rodó entre 2010 y 2018 por lo que aunque Harrington no quiere decir qué papel le ofrecieron y para qué proyecto desde ya pueden comenzar a especular al respecto. Pero aunque probablemente no faltarán las personas que armen teorías y lamenten la decisión del actor, el propio intérprete de Jon Snow remarcó que decidió rechazar el papel porque simplemente no le gustó a diferencia de Dane Whitman.

“Ya sabes, el mundo de los cómics y los superhéroes me ha llamado una vez antes, y no me gustó el papel, el rol ni el momento para hacerlo”, señaló Harrington. “Así que lo rechacé. Y luego este (en Los Eternos) me pareció bien. Me gustó que el personaje que estaban ofreciendo no fuera necesariamente un Eterno. Él era humano. Me gustó eso. Sentí que podía hacer algo con eso, que venía con todos estos defectos humanos. Así que fue el personaje lo que me atrajo, además de ser el MCU, y lo emocionante”.

Previamente Harrington comentó que no sabe qué sucederá con su personaje tras Los Eternos, pero los fanáticos de Marvel Studios y Game of Thrones finalmente podrán ver al actor en el universo cohesionado a partir del próximo mes de noviembre.