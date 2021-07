La aparición de Jay Garrick en la segunda temporada de Stargirl abrirá la puerta para crossovers con el Arrowverso

Pese a que Stargirl comenzará a emitirse a través de The CW en Estados Unidos, la serie todavía no forma parte de la continuidad del Arrowverso. De hecho, aunque se estableció que Courtney Whitmore y sus amigos vivían en la Tierra-2 del nuevo Multiverso televisivo, Stargirl aún no conoce a héroes como The Flash/Barry Allen, Supergirl y Batwoman. No obstante, todo eso podría cambiar tras la segunda temporada.

Tal y como se había anunciado previamente en el nuevo ciclo de la serie John Wesley Shipp aparecerá como Jay Garrick. Todo como parte de un flashback que mostrará al Flash de la Edad de Oro como parte de la Sociedad de la Justicia del mundo de Stargirl. Pero aunque sería fácil calificar a esto como un simple guiño a los fans de Flash y en particular del actor que dio vida a Barry Allen en la serie de los ‘90, el plan tendría otras consecuencias.

En una reciente entrevista con TV Line el productor ejecutivo de Stargirl, Geoff Johns, explicó que la aparición de Jay Garrick “conecta nuestro universo directamente con los otros programas y también muestra que somos parte de un universo más grande”.

“Nos abre la puerta a oportunidades para eventualmente interactuar con esos personajes (Arrowverso) y eso era importante”, agregó el productor que también ha escrito varios cómics de DC. “Y cuando finalmente lo hagamos, lo haremos de una manera especial, con suerte, al estilo Stargirl”.

Pese a que los crossovers eran una tradición anual del Arrowverso, las series de DC emitidas por The CW no han concretado reuniones anuales desde “Crisis en Tierras Infinitas” debido a la pandemia. Así, aunque John Diggle figuró en algunos programas y la octava temporada de The Flash arrancará con invitados especiales, todavía no está claro cuándo se podría concretar una reunión de Stargirl con el Flash de la Tierra Prime o los héroes que van quedando en el aquel universo.