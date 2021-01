La aparición de Luke Skywalker no estaba contemplada desde el principio en The Mandalorian

Cuando Ahsoka Tano debutó en la segunda temporada de The Mandalorian se planteó que los responsables de la serie estaban pensando en incorporar al personaje de The Clone Wars a la historia del Mando desde el desarrollo de la primera temporada. Sin embargo, parece que ese no fue el caso con otra de las grandes sorpresas del segundo ciclo de la serie.

En una entrevista con The Writers Guild of America West el showrunner de The Mandalorian, Jon Favreau, fue consultado respecto a con cuánta anticipación planificó la sorpresiva aparición de Luke Skaywalker al final de la segunda temporada.

Pero mientras el entrevistador creía que Favreau y compañía estaban tramando el regreso de Luke desde el principio, el guionista y productor de la serie aseguró que básicamente ese cameo se gestó a medida que estaba avanzando la trama.

“No. La historia se desarrolló mientras la escribía”, respondió Favreau. “The Mandalorian hereda mucho de las historias de Star Wars existentes, y cuando escribo, ese contexto siempre es una consideración. Quedó claro que, dentro de la continuidad establecida, era probable que sucedan ciertas cosas”.

The Mandalorian está ambientada después de Return of the Jedi y antes de la trilogía de secuelas, por lo que Luke precisamente estaba tratando de entrenar a una nueva generación de Jedi en la etapa cuando rescató al Mando, Grogu y compañía.

En ese sentido, independiente de lo que puedan mostrar los próximos episodios de The Mandalorian, las películas más recientes de Star Wars ya establecieron un final para la historia de Luke y su misión de revivir a la Orden Jedi. Pero aparentemente Favreau no consideraría a eso como un obstáculo.

“Tenemos una enorme cantidad de libertad debido a la brecha de tiempo entre las películas”, argumentó Favreau cuando fue consultado sobre eventuales limitaciones por la línea de tiempo de la serie. “Dave Filoni y yo estamos en constante discusión sobre cómo cada elección de historia se ve afectada por, y afectaría, al material existente de Star Wars”.

La tercera temporada de The Mandalorian aún no tiene una fecha concreta de estreno, pero aparentemente sus filmaciones podrían comenzar en los próximos meses.