La tercera temporada de The Mandalorian podría comenzar sus filmaciones en abril

¿Cuándo se estrenará la tercera temporada de The Mandalorian? Esa es una interrogante que muchos fanáticos se han planteado desde que la popular serie de Star Wars emitió su último episodio durante el pasado mes de diciembre.

Hasta el momento ni Lucasfilm ni Disney Plus han entregado respuestas definitivas respecto al regreso de las aventuras del Mando, sin embargo, un nuevo reporte sugiere que el camino para el retorno de la serie podría comenzar a pavimentarse desde el próximo mes de abril.

Particularmente desde Production List, una publicación dedicada a seguir el trabajo de distintas apuestas para la televisión, dicen la tercera temporada de The Mandalorian planearía comenzar sus filmaciones durante el próximo 5 de abril en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos.

Esa fecha tentativa no ha sido confirmada por los responsables de The Mandalorian, por lo que además de contemplar esta información como un rumor, también hay que tener en cuenta que este tipo de fechas pueden cambiar muy rápidamente debido al coronavirus.

Sin embargo, más allá de esas consideraciones, también es preciso recordar que el propio showrunner de The Mandalorian, Jon Favreau, planteó que la tercera temporada de The Mandalorian comenzará su producción inmediatamente después del trabajo en The Book of Boba Fett, la nueva serie de Star Wars para Disney Plus que actualmente pretende estrenarse en diciembre de 2021. Es decir, aunque esto es un rumor aparentemente tendría sentido con esos plazos.