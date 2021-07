La batalla legal por The Walking Dead concluyó con un pago por $200 millones de dólares

En la víspera del estreno de la última temporada de la serie, AMC finalmente optó por resolver la batalla legal por The Walking Dead.

Según recoge Deadline, la compañía que emite a la popular serie de zombies presentó el papeleo correspondiente para acabar con la disputa legal y pagarle $200 millones de dólares a Frank Darabont, quien se desempeñó como showrunner en el inicio de la serie y junto a su agencia, CAA, entabló una demanda contra el canal en 2013 apuntando a los derechos que le corresponderían por los spin-off y la presentación en streaming de The Walking Dead.

En ese sentido, pese a que esta disputa de dilató por un largo tiempo e incluso se extendió cuando otros productores involucrados en la serie decidieron demandar al canal, Deadline recalca que el esfuerzo de AMC para resolver el conflicto ahora está relacionado con el pronto final de The Walking Dead y los planes para múltiples proyectos que en última instancia solo habrían hecho más costoso el acuerdo con Darabont.

En ese sentido, además de los $200 millones de dólares, este acuerdo implica que Darabont y otros productores continuarán recibiendo una parte de las ganancias futuras de los acuerdos de streaming vinculados tanto a The Walking Dead como a Fear the Walking Dead. No obstante, AMC Networks compró los derechos de los demandantes para el resto de producciones en ese universo.

La última temporada de The Walking Dead se estrenará el 22 de agosto en Estados Unidos y los planes de AMC para la franquicia contemplan a Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond, una serie sobre Daryl y Carol y Tales of the Walking Dead.